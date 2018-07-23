مقتل قائدين من حركة طالبان فى شمال شرق أفغانستان

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قُتل قائدان تابعان لحركة طالبان اليوم الإثنين، فى إقليم كابيسا بشمال شرق أفغانستان، خلال غارة جوية نفذتها القوات الأفغانية على حى (تاجاب).

وقال مدير أمن الإقليم حكيم عزيمى - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن ناظم مُشفق، الذى يعتبر حاكم ظل لإقليم كابيسا والتابع لحركة طالبان قُتل خلال تنفيذ القوات الأفغانية غارة جوية على حى تاجاب فى وقت سابق اليوم، مضيفا أن حاكم الظل لحى تاجاب قُتل أيضًا خلال الغارة بناء على معلومات مخابراتية.

وتابع إن قائدى طالبان كانا يشاركان فى اجتماع لمُسلحى الحركة أثناء استهدافهما من الغارة الجوية، مشيرا إلى أن القوات الأجنبية المتمركزة فى أفغانستان شاركت أيضًا فى الهجوم الجوي.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من مُسلحى طالبان قُتلوا فى الغارة، دون أن يذكر العدد المُحدد للمُسلحين، الذين قُتلوا فى الهجوم.