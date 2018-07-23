مفوضية انتخابات العراق: الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوى لمحافظة النجف

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أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الإثنين انتهاء عملية العد والفرز اليدوى لمحافظة النجف.

وقال الناطق الرسمى للمفوضية ليث جبر حمزة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين سيباشر بنقل المراكز والمحطات الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون لمكتب بغداد / الكرخ الانتخابى من مخازن المكتب إلى معرض بغداد الدولي.



وأضاف أن نقل تلك المراكز والمحطات يأتى تمهيدا للمباشرة بعملية العد والفرز اليدوى لها بعد الانتهاء من عمليات العد والفرز للمراكز والمحطات التابعة لمحافظة النجف الاشرف والتى يشرف عليها حاليا مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين فضلا عن القاضى المنتدب لمكتب محافظة النجف.



وأوضح أن مجلس المفوضين يواصل العمل بالعد والفرز بوتيرة متصاعدة فى مكاتب محافظات ديالى وبابل فى مراكز تلك المحافظات فضلا عن العد والفرز اليدوى لمحطات محافظة النجف فى معرض بغداد الدولى، داعيا وكلاء الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بالشأن الانتخابى إلى الحضور لغرض مراقبة ومتابعة عمليات العد والفرز اليدوى.