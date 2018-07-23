video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 08:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مفوضية انتخابات العراق: الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوى لمحافظة النجف

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:34 م
مفوضية انتخابات العراق: الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوى لمحافظة النجف صناديق الانتخابات فى العراق
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الإثنين انتهاء عملية العد والفرز اليدوى لمحافظة النجف.

وقال الناطق الرسمى للمفوضية ليث جبر حمزة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين سيباشر بنقل المراكز والمحطات الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون لمكتب بغداد / الكرخ الانتخابى من مخازن المكتب إلى معرض بغداد الدولي.


وأضاف أن نقل تلك المراكز والمحطات يأتى تمهيدا للمباشرة بعملية العد والفرز اليدوى لها بعد الانتهاء من عمليات العد والفرز للمراكز والمحطات التابعة لمحافظة النجف الاشرف والتى يشرف عليها حاليا مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين فضلا عن القاضى المنتدب لمكتب محافظة النجف.


وأوضح أن مجلس المفوضين يواصل العمل بالعد والفرز بوتيرة متصاعدة فى مكاتب محافظات ديالى وبابل فى مراكز تلك المحافظات فضلا عن العد والفرز اليدوى لمحطات محافظة النجف فى معرض بغداد الدولى، داعيا وكلاء الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بالشأن الانتخابى إلى الحضور لغرض مراقبة ومتابعة عمليات العد والفرز اليدوى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شرطيين فى هجوم مسلح داخل مبنى محافظة أربيل شمال العراق

العراق يستنكر قانون القومية.. ويؤكد: يكرس للعنصرية ويقوض حل القضية الفلسطينية

أحمد الجارالله: تريليون دولار خسائر العراق منذ سقوط صدام حسين بسبب الفساد

الجيش التركى يعلن مقتل 11 كرديا فى غارات جوية شمالى العراق

العراق

النجف

الانتخابات العراقية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة