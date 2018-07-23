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"محمود عباس" يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو المجيدة

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:08 ص
"محمود عباس" يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو المجيدة الرئيس السيسى ونظيره الفلسطينى
رام الله (أ ش أ)
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هنأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس أعرب فى برقيته عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للشعب الفلسطينى واهتمامها بقضيته العادلة من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد الرئيس الفلسطينى اعتزازه بعلاقات الأخوة الوطيدة التى تربط الشعبين والبلدين، والتى ستظل محل اهتمام مشترك من أجل تنميتها وتطويرها فى شتى المجالات.

 


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الرئيس السيسى

الرئيس الفلسطينى

ثوره يوليو

ذكرى ثوره يوليو




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