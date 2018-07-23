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محامى صفوت عبد الغنى: موكلى ليس مطلوبا على ذمة قضايا أخرى

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:00 ص
محامى صفوت عبد الغنى: موكلى ليس مطلوبا على ذمة قضايا أخرى صفوت عبد الغنى
كتب عامر مصطفى
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قال المحامى عادل معوض، وكيل الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادى بتحالف دعم الإخوان، إنه بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيل موكله ذمة القضية المتهم فيها بالتحريض على العنف، سيشرع فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لخروجه من السجن.

وتابع "معوض" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد ما يمنع من خروج موكله من السجن، خاصة وأنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادى فى تحالف دعم الإخوان ومتهم آخر يدعى علاء أبو النصر فى واقعة اتهامهما بالتحريض على العنف، بعد رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهم منذ أشهر.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، فيما قررت إخلاء سبيلهم فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة.


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