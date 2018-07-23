محافظ شمال سيناء يكرم عددا من أصحاب المشروعات الصغيرة بالعريش

شمال سيناء – محمد الحر

كرم اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، 9 من أصحاب المشروعات الناجحة والممولة من جهاز تنمية المشروعات بالعريش.

ومنح المحافظ شهادات تكريم لعدد من الشباب الذين شاركوا في دورات التأهيل والتدريب على عدد من المشروعات لزيادة الدخل وخلق سوق عمل لهم.

وشمل التكريم كلا من: حسناء أحمد محمد، وإيمان كامل حامد، وأسماء مدحت عطية، وإجلال على أحمد، ورؤى إبراهيم سعيد، وأسامة العبد محمود، وهالة فريد رجب، ومحمود حامد سليمان، وزينب محمود الصغير.















