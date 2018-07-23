محافظ بورسعيد :وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المسجد العباسى أول أغسطس

بورسعيد – محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال تصريحات صحفية، بأنه سيتم إفتتاح المسجد العباسى الأثرى الثالث من أغسطس القادم، بحضور وزير الأثار والأوقاف ومفتى الجمهورية، ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب .

وقال المحافظ، بأن أعمال التطوير راعت الحفاظ على الطراز المعمارى والتراثى الذى يتميز به، مشيرا إلى أن المسجد العباسى له تاريخ كبير، وشاهد على الكثير من الأحداث التاريخية الهامة، التى مرت على مصر وبورسعيد بشكل خاص.

و أضاف، أن المسجد العباسى يتجاوز بناءه أكثر من مائة عام، حيث أفتتح للصلاة عام 1904 فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، وشهد المسجد العديد من التجديدات منذ نشأته من خلال وزارة الأوقاف.

الجدير بالذكر، أن المسجد يحتفظ بمعظم عناصره المعمارية والزخرفية، التى بنى عليها على الرغم من أعمال التجديدات، وهو عبارة عن مستطيل الشكل تبلغ مساحته 766 متر مربع؛ فقد حلى النقش الكتابى في كل ركن من أركانه بزخرفة نباتية بسيطة من طراز الأرابيسك داخل تكوين هندسى بشكل محور .

ومن جهة أخرى، أن المسجد العباسى، تقام به كافة المحافل الدينية بكل المناسبات كالمولد النبوى الشريف، وليلة الإسراء والمعراج، و النصف من شعبان، وغيرها من المناسبات الدينية التى تقيمها المحافظة، ومديرية الأوقاف، والأزهر الشريف .