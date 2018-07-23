محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لتطوير منظومة النظافة وتشجيع الشباب لإنشاء شركات

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماعا حضره السكرتير العام، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وحثهم على تطوير منظومة النظافة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ومجموعات الشباب الوطنى المتحمس لخدمة بلده.

جاء ذلك، فى إطار فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لتطوير منظومة النظافة وتشجيع الشباب لإنشاء شركات صغيرة تساهم فى الجمع السكنى، سواء من خلال برنامج مشروعك لإقراض الشباب بفائدة 5% متناقصة، أو غيره من البرامج التى تساعد الشباب، وتفيد فى حل مشكلات المجتمع فى أن واحد.

ووجه عشماوى، بالإعلان عن مسابقة لاختيار أنظف الأحياء، ونشر صور وتقارير النظافة أسبوعيا، وكذا صور التطوير والتجميل والدهانات والتشجير للشوارع والأحياء، لاختيار أنظفها، ولتمثل نموذجا يحتذى يمكن تعميمه لباقى المناطق.