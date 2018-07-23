محافظ القليوبية يشدد على توافر السلع الغذائية بالمنافذ وضبط الأسعار (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

عقد اللواء محمود عشماوى،محافظ القليوبية اجتماعا مع ارؤساء المدن والأحياء بحضور مديرى ادارة مرورة القليوبية والتموين والمواقف والنظافة والبيئة لمتابعة توافر السلع الغذائية في منافذ وزارات التموين والدفاع والداخلية وضبط اسعارها وكذلك متابعة انتظام حركة المرور ومواقف سيارات نقل الركاب وتعريفة النقل الداخلى وكذلك متابعة النظافة، جاء ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية وفى اطار متابعة برنامج عمل الحكومة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الاجراءات التى اتخذتها مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية بشكل واضح للمواطنين في منافذ وزارات التموين والدفاع والداخلية وضبط اسعارها كما وجه سيادته الساده رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية التموين لتنفيذ قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين باضافه المواليد بدايه من 1 أغسطس 2018.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بمتابعة منظومة القمامة أولا بأول والحفاظ على المظهر الحضاري والإهتمام بتجميلها،مؤكدا على أننا جميعا جئنا لخدمة المواطن ونعمل لصالحه وخدمته واجب علينا، ولا مكان للمقصرين بيننا مشددا على ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب من أجل مصلحة العمل.

كما وجه السيد المحافظ رؤساء المدن والمراكز بالتصدي لكافة أشكال الإشغالات المخالفة وعدم السماح باستغلال الشوارع وحرمان المواطنين من حقهم في السير الآمن بها، والعمل على تحقيق السيولة المرورية وتوفير الراحة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز بوضع استيكرات توعية للمواطنين بالمواعيد المحددة لجمع القمامة بجميع الاماكن وتحديد وتقسيم المدن إلى مربعات وتحديد مسئول عن كل مربع مع توفير الاحتياجات الخاصة بالعمل لتنفيذ المهام المطلوبة وتشكيل مجموعات عمل في جميع قري ومدن المحافظة تقوم بتجميع القمامة من المنازل بالإضافة إلي وضع صناديق للقمامة في الشوارع والطرق والقضاء على تراكمات القمامة العشوائية التي توجد بالشوارع للحفاظ على المظهر الحضاري ، وهذا حرصا من جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالنهوض بجميع مدن وقرى المحافظة.

كما شدد المحافظ على المتابعة المستمرة مع مديرية الامن والمرور وادارة مواقف السيارات لسير وإنتظام العمل بالمواقف و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين و الغير ملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.