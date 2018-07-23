محافظ الشرقية يشدد على الطب البيطرى لمواجهة مرض الجلد العقدى بعد ظهور 7إصابات

الشرقية – إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لمديرية الطب البيطرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة حالات اشتباه الإصابة بالتهاب الجلد العقدى للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأشار إلى ضرورة وضع خطة عمل محددة، لمجابهة الأمراض الوبائية والمعدية، والسيطرة عليها للحفاظ على البيئة والثروة الحيوانية.

كما وجه بضرورة تنظيم وعقد ندوات إرشادية للتوعية بخطورة مرض التهاب الجلد العقدى على الثروة الحيوانية، وكيفية الوقاية منه، للحفاظ على الثروة الحيوانية، والصحة العامة للمواطنين.

ومن جهته، أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، فى بيان، أن وحدات الإبيديميولجي– إدارة الوقاية- إدارة الإرشاد، بالإشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق، شنت حملات للتقصى الوبائى النشط، والتوعية للأمراض الوبائية والمعدية، وقام أطباء الإبيديميولوجي خلال الفترة من 15 يولية إلى 19 يولية 2018، بإجراء التحرى فى 375 منزل، و10 أسواق، فى 20 قرية بـ 15 مركزا، تم من خلالها رصد 7 حالات اشتباه إصابة بمرض التهاب الجلد العقدى، فى 6 منازل، وتم سحب العينات اللازمة للفحص المعملى، بمعهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية.