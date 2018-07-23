video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة: الانتهاء من الحيز العمرانى لـ 3219 عزبة

الإثنين، 23 يوليه 2018 08:00 ص
محافظ البحيرة: الانتهاء من الحيز العمرانى لـ 3219 عزبة المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة
البحيرة جمال أبو الفضل وناصر جودة
إضافة تعليق
أكدت المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة، على تكثيف الجهود لمواجهة امتداد المناطق العشوائية بالقرى والمركز وإزالة جميع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
 
مشيرة إلى أن البحيرة من المحافظات القليلة التي وصلت نسبة المخططات التفصيلية بها 95 %، والتخطيط الاستراتيجى 90 %. 
وأوضحت محافظ البحيرة، أنها تولى اهتماما كبيرا بالتخطيط العمراني بالقرى فى المحافظة وعددها 468 قرية، حيث تم الانتهاء من 100% من المخططات التفصيلية لها.
 
كما تم الإنتهاء من الحيز العمرانى لعدد 3219 عزبة من إجمالى 6112 عزبة على مستوى المحافظة .
 
وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن الاهتمام بالتخطيط العمرانى للمحافظة يأتى ضمن خطة متكاملة للقضاء على بذور العشوائيات وتنظيم عملية البناء .
 
ومن جانبها قالت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمرانى، أن هناك 9 مناطق عشوائية غير آمنة على مستوى المحافظة، تم تطوير 3 مناطق منها وهى "عزبة سعد بدمنهور وأبو بطيحة بحوش عيسى وعزبة عتمان تم رفعها من قبل تطوير العشوائيات"، كما نجحت المحافظة فى تطوير منطقة الكسارة برشيد وإزالة كافة المبانى العشوائية وتم بناء 5 عمارات أرضى و 5 أدوار بإجمالى 116 وحدة و8 محلات يتم تسليمها نهاية العام الحالى . 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 665 كيلو دقيق مدعم و 600 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

محافظه البحيرة

البحيرة

اخبار المحافظات

العشوائيات

اخبار البحيرة




لا تفوتك
تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة