محافظ البحيرة: الانتهاء من الحيز العمرانى لـ 3219 عزبة

البحيرة جمال أبو الفضل وناصر جودة

أكدت المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة، على تكثيف الجهود لمواجهة امتداد المناطق العشوائية بالقرى والمركز وإزالة جميع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

مشيرة إلى أن البحيرة من المحافظات القليلة التي وصلت نسبة المخططات التفصيلية بها 95 %، والتخطيط الاستراتيجى 90 %.

وأوضحت محافظ البحيرة، أنها تولى اهتماما كبيرا بالتخطيط العمراني بالقرى فى المحافظة وعددها 468 قرية، حيث تم الانتهاء من 100% من المخططات التفصيلية لها.

كما تم الإنتهاء من الحيز العمرانى لعدد 3219 عزبة من إجمالى 6112 عزبة على مستوى المحافظة .

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن الاهتمام بالتخطيط العمرانى للمحافظة يأتى ضمن خطة متكاملة للقضاء على بذور العشوائيات وتنظيم عملية البناء .

ومن جانبها قالت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمرانى، أن هناك 9 مناطق عشوائية غير آمنة على مستوى المحافظة، تم تطوير 3 مناطق منها وهى "عزبة سعد بدمنهور وأبو بطيحة بحوش عيسى وعزبة عتمان تم رفعها من قبل تطوير العشوائيات"، كما نجحت المحافظة فى تطوير منطقة الكسارة برشيد وإزالة كافة المبانى العشوائية وتم بناء 5 عمارات أرضى و 5 أدوار بإجمالى 116 وحدة و8 محلات يتم تسليمها نهاية العام الحالى .