محافظ الإسكندرية يقرر وقف طرح لسان قلعة قايتباى للمزايدة لعرضه على الآثار

الإسكندرية ــ جاكلين منير

قال محمد متولى مدير إدارة الآثار بالإسكندرية والساحل الشمالى للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليمات بوقف الإجراءات لعملية طرح لسان قلعة قايتباى، لحين العرض على وزارة الآثار، والإفادة بالرأى وفق قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه جار طرح الأمر على اللجنة الدائمة للآثار للبت فى الأمر، وفقا لما ينص عليه قانون حماية الآثار.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، قد أعلنت عن انعقاد جلسة مزايدة لسان القلعة بنطاق حى الجمرك، ككافتيريا ومطعم، يوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس القادم، على أن تكون قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه مصرى، وقيمة كراسة الشروط 1000جنيه مصرى.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط بمقر الإدارة العامة للعقود والمشتريات بديوان عام محافظة الإسكندرية بأبيس أمام الغابة الترفيهية، كما يسدد التأمين المؤقت الموضح، إما نقدا أو بشيك مصرفى أو بخطاب ضمان سارى المفعول لمدة 4 أشهر وغير مقترن بأى شروط.