video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يقرر وقف طرح لسان قلعة قايتباى للمزايدة لعرضه على الآثار

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:17 م
محافظ الإسكندرية يقرر وقف طرح لسان قلعة قايتباى للمزايدة لعرضه على الآثار لسان القلعة
الإسكندرية ــ جاكلين منير
إضافة تعليق
قال محمد متولى مدير إدارة الآثار بالإسكندرية والساحل الشمالى للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليمات بوقف الإجراءات لعملية طرح لسان قلعة قايتباى، لحين العرض على وزارة الآثار، والإفادة بالرأى وفق قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
 
مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه جار طرح الأمر على اللجنة الدائمة للآثار للبت فى الأمر، وفقا لما ينص عليه قانون حماية الآثار.
 
وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، قد أعلنت عن انعقاد جلسة مزايدة لسان القلعة بنطاق حى الجمرك، ككافتيريا ومطعم، يوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس القادم، على أن تكون قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه مصرى، وقيمة كراسة الشروط 1000جنيه مصرى.
 
وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط بمقر الإدارة العامة للعقود والمشتريات بديوان عام محافظة الإسكندرية بأبيس أمام الغابة الترفيهية، كما يسدد التأمين المؤقت الموضح، إما نقدا أو بشيك مصرفى أو بخطاب ضمان سارى المفعول لمدة 4 أشهر وغير مقترن بأى شروط.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عرض لسان قلعة قيتباى للتأجير دون علم الآثار واجتماع اليوم لحسم الأمر

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

قلعة قايتباى

لسان قلعة قايتباى

تاجير لسان قلعة قايتباى




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة