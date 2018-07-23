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الإثنين، 23 يوليه 2018 09:46 م
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محافظ الإسكندرية: استرداد 16 فدانا من أراضى أملاك الدولة ببرج العرب

الإثنين، 23 يوليه 2018 08:09 م
محافظ الإسكندرية: استرداد 16 فدانا من أراضى أملاك الدولة ببرج العرب جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير
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قاد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية يرافقه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، اليوم حملة إزالة مكبرة لاسترداد أراضى أملاك الدولة التابعة لمركز ومدينة برج العرب، وذلك استمرارًا لحملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، حيث تمت إزالة التعديات على 16 فدان وجارٍ استكمال الحملة.

 وشدد المحافظ على مسئولى مركز ومدينة برج العرب بتأمين الأرض وتعيين حراسة أمنية عليها عقب الانتهاء من أعمال الإزالة وتسوية الأرض، قائلا: "لا أحد فوق القانون، ولن نسمح بعودة التعديات أو التنازل عن حق الدولة بأى شكل من الأشكال"، وأكد منع أى تصرف فى أى قطعة أرض تمت إزالة التعديات عليها وتابعة لأملاك الدولة دون الرجوع للمحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام مساعد المحافظة.

على الصعيد ذاته أكد المحافظ ضرورة تكثيف كل الجهود واستمرار حملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة واستعادتها والتعامل بحسم وقوة مع مغتصبى أراضى الدولة، وأشار إلى أنه لا تراجع عن الحملات لحين الانتهاء من انتزاع كل شيء من املاك الدولة أغتصب بالمخالفة، وعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل شدة طبقا للقانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للبدء الفورى فى استغلالها الاستغلال الأمثل فى مشروعات تنموية لخدمة المواطنين والدولة .

 

 

 

 

 

حملة برج العرب (6)
المحافظ و مدير الامن

 

حملة برج العرب (5)
جانب من الحملة

 

حملة برج العرب (4)
حملة ازالة

 

حملة برج العرب (3)
المحافظ يقود حملة ازالة
 
 
حملة برج العرب (2)
حملة برج العرب (2)

 

حملة برج العرب (1)
جانب من الجولة

 


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