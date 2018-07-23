كل ما تريد معرفته عن تحذيرات الأرصاد خلال الـ48 ساعة المقبلة × 17 معلومة

ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة يومى الثلاثاء والأربعاء، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة متوقع أن تصل ذروتها الأربعاء.

أولا : حالة الطقس غدا الثلاثاء : -

1- يتوقع أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود

2- طقس الغد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

3- تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

4- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 36 والصغرى 26

5- درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 34 والصغرى 26

6- درجات الحرارة بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 40 والصغرى 28

7- درجات الحرارة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 29

8- درجات الحرارة بشمال الصعيد العظمى 41 والصغرى 26

9- درجات الحرارة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 والصغرى 27

ثانيا : حالة الطقس الأربعاء:

10 - يستمر الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الغربية.

11- طقس الأربعاء شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

12- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 26.

13- درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 36 والصغرى 27.

14- درجات الحرارة بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 42 والصغرى 29.

15- درجات الحرارة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 41 درجة والصغرى 29.

16- درجات الحرارة بشمال الصعيد العظمى 44 والصغرى 26.

17- درجات الحرارة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 والصغرى 27 .