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كل ما تريد معرفته عن تحذيرات الأرصاد خلال الـ48 ساعة المقبلة × 17 معلومة

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:30 م
كل ما تريد معرفته عن تحذيرات الأرصاد خلال الـ48 ساعة المقبلة × 17 معلومة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة يومى الثلاثاء والأربعاء، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة متوقع أن تصل ذروتها الأربعاء.
 

أولا : حالة الطقس غدا الثلاثاء : -

1- يتوقع أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود
 
2-  طقس الغد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .
 
3- تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح  شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.
 
4- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 36 والصغرى 26 
 
5-  درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 34 والصغرى 26 
 
6- درجات الحرارة بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 40 والصغرى 28 
 
7- درجات الحرارة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 29 
 
8- درجات الحرارة  بشمال الصعيد العظمى 41 والصغرى 26 
 
9- درجات الحرارة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 والصغرى 27 
 
 

ثانيا : حالة الطقس الأربعاء: 

10 - يستمر الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الغربية.
 
11- طقس الأربعاء شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
 
12- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 26.
 
13- درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 36 والصغرى 27. 
 
14- درجات الحرارة بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 42 والصغرى 29.
 
15- درجات الحرارة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 41 درجة والصغرى 29.
 
16- درجات الحرارة بشمال الصعيد العظمى 44 والصغرى 26.
 
17- درجات الحرارة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 والصغرى 27 .

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