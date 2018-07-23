كل ما تريد معرفته عن تحذيرات الأرصاد خلال الـ48 ساعة المقبلة × 17 معلومة

ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة يومى الثلاثاء والأربعاء، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة متوقع أن تصل ذروتها الأربعاء.
أولا : حالة الطقس غدا الثلاثاء : -
1- يتوقع أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود
2- طقس الغد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .
3- تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.
4- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 36 والصغرى 26
5- درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 34 والصغرى 26
6- درجات الحرارة بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 40 والصغرى 28
7- درجات الحرارة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 29
8- درجات الحرارة بشمال الصعيد العظمى 41 والصغرى 26
9- درجات الحرارة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 والصغرى 27
ثانيا : حالة الطقس الأربعاء:
10 - يستمر الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الغربية.
11- طقس الأربعاء شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
12- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 26.
13- درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 36 والصغرى 27.
14- درجات الحرارة بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 42 والصغرى 29.
15- درجات الحرارة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 41 درجة والصغرى 29.
16- درجات الحرارة بشمال الصعيد العظمى 44 والصغرى 26.
17- درجات الحرارة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 والصغرى 27 .
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