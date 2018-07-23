فيديو.. لحظة اقتحام مبنى محافظة أربيل والمسلحين الـ3 يقتلون رجال الأمن

كتب أيمن رمضان

عرض موقع "روسيا اليوم"، فيديو يظهر لحظة اقتحام مبنى محافظة أربيل من قبل 3 مسلحين يحملون بنادق كلاشنيكوف ومسدسات فى تمام الساعة الثامنة صباحاً أى قبل نصف ساعة من قدوم المواظفين.

وبحسب الفيديو أطلق المسلحون النار على فرد أمنى يقف بجوار ساتر بمدخل مبنى المحافظة ومن ثم الاستيلاء على سلاحه .

ووفق موقع "روسيا اليوم"، فإن هناك 3 رجال يرتدون الزى الكردى ويتحدثون اللغة الكردية اقتحموا المبنى فى وقت تستعد فيه عناصر الأمن لتأمين المبنى لدخول الموظفين.

واحتجز المسلحون فى المبنى عددا من العاملين هناك، لكن قوات الأمن الكردية "الأسايش" دخلت إلى محيط المبنى بعد أقل من نصف ساعة. استمر تبادل لإطلاق النار بين المسلحين الذين كانوا فى الطابق الثالث وقوات الأسايش، حتى تمكنت قوة من الأمن الكردى من اقتحام الطابقين الأول والثاني.

قال عنصر أمن كوردى لــ"روسيا اليوم "كنا نخشى على حياة المحتجزين. حاولنا قدر الإمكان أن نؤمن حياتهم قبل قتل أو اعتقال المهاجمين، وتمكنا من ذلك". استمرت العملية لأربع ساعات، وكان إطلاق النار غير كثيف، ويعلق العنصر الأمنى على ذلك "لم تكن بجعبتهم الكثير من الذخيرة. حاولوا قدر الإمكان أن يبقوا لأكثر فترة ممكنة داخل المبنى"، وبينما شاغلتهم قوة من الأسايش بالتبادل النارى طيلة الأربع ساعات، دخلت قوة أخرى وصعدت للطابق الثالث حيث يتواجدون، وتمكنت من قتلهم جميعا.