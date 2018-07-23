فرنسا تعد باستقبال عناصر من الخوذ البيضاء بعد اجلائهم من سوريا

أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن فرنسا "ستشارك فى استقبال الخوذ البيضاء" الذين جرى اجلاؤهم من سوريا مع عائلاتهم.

وأعلنت الخارجية الأردنية الأحد أن 422 من عناصر "الخوذ البيضاء" دخلوا المملكة "لفترة انتقالية مدتها الاقصى ثلاثة أشهر" بناء على طلب بريطانيا وألمانيا وكندا التى "قدمت تعهداً خطياً ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم".

وأضافت الخارجية الفرنسية أن "هذه العملية تقضى بإعادة توطينهم فى بلدان أخرى. وستشارك فرنسا فى استقبال عناصر الخوذ البيضاء وعائلاتهم" و"ستواصل التحرك فى سبيل هؤلاء الأشخاص الشجعان الذين جازفوا بحياتهم يوما بعد يوم لمساعدة الشعب السورى".