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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:30 م
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عبد الحكيم عبد الناصر يرفض استقبال حمدين صباحي بضريح الزعيم.. تعرف على السبب - صور

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:24 م
عبد الحكيم عبد الناصر يرفض استقبال حمدين صباحي بضريح الزعيم.. تعرف على السبب - صور المهندس عبد الحكيم عبد الناصر
كتب عبد اللطيف صبح – عزوز الديب - تصوير صلاح الرشيدى
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رفض المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، استقبال حمدين صباحى المرشح الرئاسي الأسبق بضريح الزعيم الراحل في ذكرى ثورة 23يوليو.
 

وأكد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر لـ"اليوم السابع" أنه رفض استقبال حمدين لموقفه مع جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أنه تحالف مع تلك الجماعة ووضع يده فى يدهم واعتذر لهم -  على حسب وصفه.

من ناحيته اكتفى حمدين صباحي بقراءة الفاتحة على روح الزعيم الراحل، وردد بعض الهتافات خلف كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وغادر الضريح على الفور، ولم يدخل الصالون المخصص لاستقبال الزائرين.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

قلة زوق

حد جاى لحد عندك عشان يشارك معاك فى حاجة انسانية وانت ترفض مقابلته دى اسمها قلة زوق

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المرتزقة اعداء مصر و المصرين

شكر خاص لك يا باشمهندس حكيم علي هذا الموقف مع هذا الحمضين مرتزقة هذا الزمن

الشخص اللي يتلون بكل انواع الطيف و يعيش علي الكذب و الخيانة بيكون اسوء من النسوان التيييييييييييييييييت و لا يصلح ان يطلق عليه رجل في سوق الرجال .. و كما قال رسول الله عليه افضل الصلاة و السلام و علي اهله و اصحابه الكرام الناس معادن

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