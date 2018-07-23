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عاطلان يفشلان فى سرقة حقيبة عامل فيصدمانه بدراجة بخارية فى أبو النمرس

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:05 ص
عاطلان يفشلان فى سرقة حقيبة عامل فيصدمانه بدراجة بخارية فى أبو النمرس محكمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بإصابة عامل نتيجة الاصطدام به بدراجة بخارية أثناء محاولتهما سرقة حقيبته بأبو النمرس، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
 
وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص نتيجة اصطدام دراجة بخارية به فى أبو النمرس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطلين يستقلان دراجة بخارية حاولا خطف حقيبة من المصاب، إلا أنهما اصطدما به مما أسفر عن إصابته، وتمكن الأهالى من ضبطهما وتسليمها لرجال المباحث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

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