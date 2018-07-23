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الإثنين، 23 يوليه 2018 02:52 ص
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طبيب يصدم رواد مقهى بسيارته عقب تعرضه لغيبوبة سكر فى طنطا

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:21 ص
طبيب يصدم رواد مقهى بسيارته عقب تعرضه لغيبوبة سكر فى طنطا حادث- أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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فوجئ رواد مقهى بمنطقة ترعة الشيتى، أول طنطا بمحافظة الغربية، باصطدام سيارة ملاكى يستقلها طبيب بهم إثر تعرضه لغيبوبة سكر وأسفرت عن إصابة عدد من الشباب بإصابات طفيفة.
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، باصطدام سيارة ملاكى بأشخاص على مقهي بمنطقة ترعة الشيتى، انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين أنه أثناء قيادة طبيب تعرض لغيبوبة سكر واختلت عجلة القيادة بيده واصطدمت بالجالسين على المقهى، ما أسفر عن إصابة 7 بإصابات طفيفة، وتم إسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 


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