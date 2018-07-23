ضبط 760 لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر ومقلدة فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث التموين بالبحر الأحمر، من ضبط كمية كبيرة من زيوت السيارات مجهولة المصدر والمقلدة لإحدى الشركات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

كان اشتبه الرائد محمد رفعت معاون مباحث التموين بالبحر الأحمر، والمعين بخدمة كمين المطار، فى سيارة قيادة "جمال. ق" 52 سنة.

وبتفتيش السيارة تبين إنها محمل عليها 38 جركن معبأ زيوت سيارات زنة الجركن 20 لتر، بإجمالى 760 لتر غير مصحوبة بأى مستندات تفيد مشروعية حيازته، ومجهولة المصدر ومقلدة، باسم إحدى شركات الزيوت، مستخدما جراكن سابقة الاستخدام، ووضع استيكارات وأغطية منسوبة للشركة قبل توزيعها على محلات ربيع زيوت السيارات بمدينة الغردقة، مخالفا للقرار الوزارى رقم 13 لسنة 1994 الخاص بالسلع مجهولة المصدر، والغير مصحوبة بأى مستندات تفيد مشروعيتها، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8504 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

ومن جانبها تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المحكوم عليه الهارب "محمد. ا" فى القضية رقم 11447 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2014 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وغرامة نصف مليون جنية بجلسة فبراير 2018. كذلك تم ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، كذلك تم ضبط وتنفيذ 352 حكم جزئى متنوع .