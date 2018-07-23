ضبط 1920 كيلو عسل نحل مجهول المصدر بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة المنية بمحافظة الفيوم من ضبط 1920 كيلو عسل نحل مجهول المصدر بمحافظة الفيوم قبل بيعه للمواطنين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بضبط مجدي ر ص 41 سنة سائق ومقيم بقرية دمو بمركز الفيوم وبحوزته 1920 كيلو من عسل النحل مجهول المصدر وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 1701 لسنة 2018 جنح مركز الفيوم كما تم ضبط 500 كيلو جرام من الدقيق المدعم احمد م ع 29 سنة صاحب مخبز بقرية المندرة مركز الفيوم وتحرر محضر رقم 19978 لسنة 2018 جنح مركز الفيوم وضبط 500 كيلو جرام من الدقيق المدعم بحوزة أحمد م م 22 سنة صاحب مخبز بقرية المنشية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.