ضبط 13 لفافة هيروين و15 لفافة أفيون بحوزة عاطلين فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كانت وردت معلومات للرائد أسامة مهران رئيس وحدة مباحث قسم أول الغردقة، مفادها قيام المدعو "أحمد. ع" عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بشارع العروسة دائرة القسم، وبحوزته 13 لفافة بداخلهم مسحوق الهيروين المخدر، تزن 40 جرام، مبلغ مالى وقدره 700 جنيه هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلاته من الاتجار فى المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8489 جنح قسم أول الغردقة 2018، وجارى العرض النيابة العامة .

كما تم ضبط عاطل آخر بحوزته 15 لفافة متوسطة الحجم من جوهر الأفيون المخدر، تزن حوالى 30 جرام، ومبلغ مالى 220 جنيه، وهاتف محمول عند استقلاله إحدى سيارات الأجرة القادمة من مدينة قنا إلى مدينة القصير بكمين البيضا .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 536 جنح قسم القصير لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

كذلك تم ضبط عاطل بحوزته كيس شفاف صغير الحجم يشتبه كونه من جوهر الهيروين المخدر، تزن حوالى 5 جرام عند استقلاله أحد الأتوبيسات القادمة من الإسكندرية إلى مدينة الغردقة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1354 جنح رأس غارب لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.

وقامت وحدة مباحث المرور، بحملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية، للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط سائق أثناء قيادته سيارة ملاكى القاهرة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 499 جنح مرور قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.