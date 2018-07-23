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ضبط مدرس وأبنائه استولوا على 1.8 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بأسيوط

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:05 م
ضبط مدرس وأبنائه استولوا على 1.8 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بأسيوط المتهم
كتبت : دينا الحسيني
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على 3 أشخاص، بأسيوط كونوا تشكيلاً عصابياً للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الزيوت.

البداية كانت عندما تبلغ لفرع الإدارة بشمال الصعيد من بعض المواطنين ، مقيمين بمحافظة بدائرة قسم شرطة ثانِ أسيوط، باستيلاء "محمد.ع.ع" مدرس بأسيوط والسابق اتهامه بقضية "ضرب"، ونجله "حازم.م" مدير حسابات بإحدى شركات الزيوت والشحوم والسابق اتهامه بقضية "ضرب" ونجله "حسام.م" مدير بذات الشركة، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانِ أسيوط – على 1.800.000 مليون وثمانمائة ألف جنيه منهم بقصد توظيفها فى مجال تجارة الزيوت مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم لم يفوا بوعودهم وامتنعوا عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات ، تم استهداف المذكورين ما أسفر عن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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