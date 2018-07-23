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الإثنين، 23 يوليه 2018 04:14 م
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صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة دفعة 2018

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:40 م
صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة دفعة 2018 جانب من تكريم الضباط
الغربية محمد طارق
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كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أوائل خريجى كلية الشرطة دفعة 2018 من أبناء المحافظة اليوم بمكتبه بالديوان العام، وقدم المحافظ التهنئة لهم بتحقيق هذا التفوق وحثهم على الإستمرار فى التفوق والنجاح وبذل مزيد من الجهد متمنياً لهم مستقبل باهر.

وأضاف أنهم حراس الوطن ودرع الوطن الداخلى وأنهم نموذج مشرف وإنه يوجد تواصل دائم بين المحافظة وأبنائها من الكليات العسكرية.

وأشار إلى حرصه الدائم على تكريم أوائل الطلبة لأنهم مستقبل الوطن وأنه سوف يتم تكريم أيضاً أوائل الكليات الجوية والبحرية من أبناء المحافظة، ومنح المحافظ أبناؤه الأوائل شهادات تقدير.

حضر التكريم اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 

محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة (1)
محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة 

 

محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة (2)
محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة 

 

محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة (4)
محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة 

 

محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة (5)
محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة 

 

محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة (8)
محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة 

 

محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة (25)
محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة 

 


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