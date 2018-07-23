video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد محطة المنشية و السيوف لمياه الشرب

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:19 م
صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد محطة المنشية و السيوف لمياه الشرب جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم محطة مياه المنشية 2 لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، للإطمئنان على موقف شركة المياه والخطة المستقبلية لها، ومدى تجهيز معدات الطواريء بها، بحضور مهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وذلك فى إطار سلسلة المتابعة المستمرة للمحافظ على استعدادات كافة أجهزة المحافظة لمواجهة أى احتمالية لمشكلات طارئة للتعامل الفورى واللحظى معها.

وأكد المحافظ على أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية من الشركات المتميزة على مستوى مصر، مشيرا إلى أنها تضم فريق عمل متناغم وعلى أعلى مستوي، وأوضح أن جميع المنتجات الخاصة بشركة المياه يتم إنتاجها ذاتى داخل الشركة.

وقال المحافظ أن ما يهمنا من تفقد محطة المنشية 2 اليوم هو الوقوف على كفاءة عمل المحطة، وجودة مياه الشرب، مشيراً إلى أن المحطة تنتج 240 ألف متر مكعب يومياً، مؤكداً أنها تقوم بعمل تحليل لكل جزء بها بصفة دورية كل ساعتان.

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع قيادات شركة مياه الشرب بالإسكندرية على الجهد الذى تم بذله خلال الفترة الماضية، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للوصول إلى أعلى المستويات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري، كما أشاد بالجهد المبذول من قبل الشركة فى مجال إدارة الأزمة لملف الأمطار.

وقد تفقد المحافظ قسم المروقات البحرية والمرشحات بالمحطة، ومعدات أجهزة الطوارئ بها، كما تفقد معمل التحاليل للتأكد من تطابق كل معايير السلامة بنتائج تحاليل عينات المياه بها، وتفقد ماكينات توليد الكهرباء الاحتياطية، وتفقد ورشة النجارة القائمة على التصنيع الذاتى بالشركة والتى تخدم جميع فروع الشركة، كما تأكد من جميع إجراءات مواجهة اﻷزمات التى تتم، و استمع المحافظ إلى عرض تفصيلى عن إنجازات شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجميع التطورات التى تمت بها.

ومن الجدير بالذكر أن؛ محطة المنشية 2 تحتوى على 12 مرشح و4 مروقات، وهى تخدم مناطق العجمى والزهور ومنطقة المنشية، وأبيس ومرغم ومناطق غرب حتى الكيلو 34.

و فى نفس السياق تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم محطة مياه السيوف لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، للإطمئنان على موقف شركة المياه والخطة المستقبلية لها، ومدى تجهيز معدات الطواريء بها باعتبارها أكبر محطة انتاج  مياه بالإسكندرية.

و أكد المحافظ أن محطة مياه السيوف تعتبر أكبر محطة مياه بالإسكندرية حيث تصل طاقتها الإنتاجية الى 840 الف متر مكعب يوميا و تخدم ما يقرب من مليون مواطن بمناطق منتزه اول و ثانى و ثالث و جزء من حى شرق ووسط حيث أنها تصل إلى الابراهيميه ، كما أنها حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة و الايزو 9001، و شهادة السلامة والصحة المهنية، وتبلغ مساحتها حوالى 35 فدان ، وتشتمل على 3 مراحل و 12 مروق، و 36 مرشح، مشيراً إلى أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية من الشركات المتميزة على مستوى مصر فهى تضم فريق عمل متناغم وعلى أعلى مستوي، وأوضح أن جميع المنتجات الخاصة بشركة المياه يتم إنتاجها ذاتى داخل الشركة.

و خلال الجولة ،تفقد المحافظ قسم المروقات البحرية والمرشحات بالمحطة، ومعدات أجهزة الطوارئ بها، وتفقد ماكينات توليد الكهرباء الاحتياطية، كما تأكد من جميع إجراءات مواجهة اﻷزمات التى تتم داخل المحطة.واستمع إلى عرض تفصيلى عن إنجازات شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجميع التطورات التى تمت بها.

 

محافظ الإسكندرية بمحطة المياه (4)
محافظ الإسكندرية بمحطة المياه 

 

محافظ الإسكندرية بمحطة المياه (5)
محافظ الإسكندرية بمحطة المياه 

 

محافظ الإسكندرية بمحطة المياه (1)
محافظ الإسكندرية بمحطة المياه 

 

محافظ الإسكندرية بمحطة المياه (2)
محافظ الإسكندرية بمحطة المياه 

 

محافظ الإسكندرية بمحطة المياه (3)
محافظ الإسكندرية بمحطة المياه 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية يقرر وقف طرح لسان قلعة قايتباى للمزايدة لعرضه على الآثار

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

محطة مياة السيوف




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة