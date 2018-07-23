صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد محطة المنشية و السيوف لمياه الشرب

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم محطة مياه المنشية 2 لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، للإطمئنان على موقف شركة المياه والخطة المستقبلية لها، ومدى تجهيز معدات الطواريء بها، بحضور مهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وذلك فى إطار سلسلة المتابعة المستمرة للمحافظ على استعدادات كافة أجهزة المحافظة لمواجهة أى احتمالية لمشكلات طارئة للتعامل الفورى واللحظى معها.

وأكد المحافظ على أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية من الشركات المتميزة على مستوى مصر، مشيرا إلى أنها تضم فريق عمل متناغم وعلى أعلى مستوي، وأوضح أن جميع المنتجات الخاصة بشركة المياه يتم إنتاجها ذاتى داخل الشركة.

وقال المحافظ أن ما يهمنا من تفقد محطة المنشية 2 اليوم هو الوقوف على كفاءة عمل المحطة، وجودة مياه الشرب، مشيراً إلى أن المحطة تنتج 240 ألف متر مكعب يومياً، مؤكداً أنها تقوم بعمل تحليل لكل جزء بها بصفة دورية كل ساعتان.

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع قيادات شركة مياه الشرب بالإسكندرية على الجهد الذى تم بذله خلال الفترة الماضية، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للوصول إلى أعلى المستويات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري، كما أشاد بالجهد المبذول من قبل الشركة فى مجال إدارة الأزمة لملف الأمطار.

وقد تفقد المحافظ قسم المروقات البحرية والمرشحات بالمحطة، ومعدات أجهزة الطوارئ بها، كما تفقد معمل التحاليل للتأكد من تطابق كل معايير السلامة بنتائج تحاليل عينات المياه بها، وتفقد ماكينات توليد الكهرباء الاحتياطية، وتفقد ورشة النجارة القائمة على التصنيع الذاتى بالشركة والتى تخدم جميع فروع الشركة، كما تأكد من جميع إجراءات مواجهة اﻷزمات التى تتم، و استمع المحافظ إلى عرض تفصيلى عن إنجازات شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجميع التطورات التى تمت بها.

ومن الجدير بالذكر أن؛ محطة المنشية 2 تحتوى على 12 مرشح و4 مروقات، وهى تخدم مناطق العجمى والزهور ومنطقة المنشية، وأبيس ومرغم ومناطق غرب حتى الكيلو 34.

و فى نفس السياق تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم محطة مياه السيوف لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، للإطمئنان على موقف شركة المياه والخطة المستقبلية لها، ومدى تجهيز معدات الطواريء بها باعتبارها أكبر محطة انتاج مياه بالإسكندرية.

و أكد المحافظ أن محطة مياه السيوف تعتبر أكبر محطة مياه بالإسكندرية حيث تصل طاقتها الإنتاجية الى 840 الف متر مكعب يوميا و تخدم ما يقرب من مليون مواطن بمناطق منتزه اول و ثانى و ثالث و جزء من حى شرق ووسط حيث أنها تصل إلى الابراهيميه ، كما أنها حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة و الايزو 9001، و شهادة السلامة والصحة المهنية، وتبلغ مساحتها حوالى 35 فدان ، وتشتمل على 3 مراحل و 12 مروق، و 36 مرشح، مشيراً إلى أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية من الشركات المتميزة على مستوى مصر فهى تضم فريق عمل متناغم وعلى أعلى مستوي، وأوضح أن جميع المنتجات الخاصة بشركة المياه يتم إنتاجها ذاتى داخل الشركة.

و خلال الجولة ،تفقد المحافظ قسم المروقات البحرية والمرشحات بالمحطة، ومعدات أجهزة الطوارئ بها، وتفقد ماكينات توليد الكهرباء الاحتياطية، كما تأكد من جميع إجراءات مواجهة اﻷزمات التى تتم داخل المحطة.واستمع إلى عرض تفصيلى عن إنجازات شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجميع التطورات التى تمت بها.



محافظ الإسكندرية بمحطة المياه



محافظ الإسكندرية بمحطة المياه



محافظ الإسكندرية بمحطة المياه



محافظ الإسكندرية بمحطة المياه