صور.. محافظ أسيوط يكلف رؤساء المدن بشن حملات لرفع الإشغالات

أسيوط - محمود عجمى

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على تكثيف حملات الرقابة والمتابعة بقرى ومراكز المحافظة، والتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة كافة الإشغالات والتعديات ونقل الباعة الجائلين من الشوارع والميادين إلى الأسواق المتخصصة لهم، بالإضافة إلى متابعة إستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات البنية الأساسية بالقرى .

ومن جانبه، قال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، أن الحملات المستمرة ببندر ديروط، أسفرت عن تحرير 78 محضر متنوع، منها 35 محضر اشغال، و20 محضر نظافة، و 15 بيئة، و 17 محضر مخابز متنوعة، تمثلت فى سوء صنع وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، مشيرا إلى إستمرار الحملات بقرى المركز .

وأشار رئيس المركز، إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط، لإنهاء الإستعدادات لإفتتاح محطة المياه الإرتوازية بقرية مسارة، وتمهيد ورصف الطرق المؤدية إلى المحطة، مضيفا أن طاقة المحطة التصميمية 150لتر/ثانية، وتخدم حوالى 17 ألف نسمة من سكان قريتى مسارة وكمبوها وتوابعهما، وبلغت تكلفة المشروع 35 مليون جنيه، ممولة من الوكالة الامريكية للتنمية .