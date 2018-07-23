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الإثنين، 23 يوليه 2018 04:38 م
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صور.. فايز السراج يبحث مع وزير الخارجية الفرنسى تطورات الوضع فى ليبيا

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:16 م
صور.. فايز السراج يبحث مع وزير الخارجية الفرنسى تطورات الوضع فى ليبيا السراج مع وزير الخارجية الفرنسى- أرشيفية
أ ش أ - تصوير أ ف ب
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بحث رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فايز السراج، اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، تطورات الوضع السياسى، وآفاق التعاون الليبى الفرنسي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد السراج - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس - بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما تبذله فرنسا من جهد منذ توقيع الاتفاق السياسى لتحقيق الاستقرار فى ليبيا، مؤكدا التزام الحكومة الليبية بالمسار الديمقراطي، والعمل على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات بتقديم الدعم والتسهيلات للمفوضية العليا للانتخابات.

وشدد السراج على ضرورة التزام الأطراف الأخرى بالاستحقاق الانتخابى وأعداد الإطار الدستورى لإجرائها فى الموعد المقرر والعمل على إنهاء محاولات العرقلة التى تقوم بها بعض الأطراف.

من جانبه، أعرب لودريان عن تقديره لما يبذله السراج من جهود لتحقيق الاستقرار فى ليبيا، مشيرا إلى أن زيارته إلى ليبيا هى للتأكيد على تفاهمات لقاء باريس ومن أجل تذليل العقبات أمام المسار الديمقراطى وإجراء الانتخابات وفقا لتلك التفاهمات.

لقاء وزير الخارجية الفرنسى مع فايز السراج
لقاء وزير الخارجية الفرنسى مع فايز السراج

 

وزير الخارجية الفرنسى مع فايز السراج
وزير الخارجية الفرنسى مع فايز السراج

 

وزير الخارجية الفرنسى
وزير الخارجية الفرنسى

 

وزير الشؤون الخارجية الليبى محمد طه سياله يستقبل وزير الخارجية الفرنسى
وزير الشؤون الخارجية الليبى محمد طه سياله يستقبل وزير الخارجية الفرنسى

 

وزير الشؤون الخارجية الليبى ونظيره الفرنسى
وزير الشؤون الخارجية الليبى ونظيره الفرنسى

 


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