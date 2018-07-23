صور.. حملة نظافة لجزيرة مجاويش بالغردقة تنظمها المحميات مع جمعية هيبكا

نظمت محميات البحر الأحمر، بالاشتراك مع جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، وبالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، حملة نظافة المخلفات من جزيرة مجاويش بالغردقة.
وشارك فى الحملة، مجموعة من الشباب، والطلاب، بجانب باحثى البيئة بمحميات البحر الأحمر، وأعضاء جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، حيث تم رفع كمية كبيرة من المخلفات وجمعها داخل اكياس بلاستيكية.
جانب من حملة النظاقة على حزيرة مجاويش
جمع المخلفات على الجزيرة
ادارة المحميات وهيبكا تنظم حملة نظافة
الانتهاء من نظافة هيبكا
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