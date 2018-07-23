صور.. حملة نظافة لجزيرة مجاويش بالغردقة تنظمها المحميات مع جمعية هيبكا

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت محميات البحر الأحمر، بالاشتراك مع جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، وبالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، حملة نظافة المخلفات من جزيرة مجاويش بالغردقة.

وشارك فى الحملة، مجموعة من الشباب، والطلاب، بجانب باحثى البيئة بمحميات البحر الأحمر، وأعضاء جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، حيث تم رفع كمية كبيرة من المخلفات وجمعها داخل اكياس بلاستيكية.