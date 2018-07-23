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الإثنين، 23 يوليه 2018 04:16 م
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صور.. حملة نظافة لجزيرة مجاويش بالغردقة تنظمها المحميات مع جمعية هيبكا

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:00 م
صور.. حملة نظافة لجزيرة مجاويش بالغردقة تنظمها المحميات مع جمعية هيبكا جمع المخلفات على الجزيرة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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نظمت محميات البحر الأحمر، بالاشتراك مع جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، وبالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، حملة نظافة المخلفات من جزيرة مجاويش بالغردقة.
 
 
وشارك فى الحملة، مجموعة من الشباب، والطلاب، بجانب باحثى البيئة بمحميات البحر الأحمر، وأعضاء جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، حيث تم رفع كمية كبيرة من المخلفات وجمعها داخل اكياس بلاستيكية.
 
 
 
 
 جانب من حملة النظاقة على حزيرة مجاويش
جانب من حملة النظاقة على حزيرة مجاويش

جمع المخلفات على الجزيرة
جمع المخلفات على الجزيرة

ادارة المحميات وهيبكا تنظم حملة نظافة
ادارة المحميات وهيبكا تنظم حملة نظافة

الانتهاء من نظافة هيبكا
الانتهاء من نظافة هيبكا

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