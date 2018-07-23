video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 10:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. "الكهرباء": محطات سيمنز استوعبت 24 ألف عامل بـ145 مليون ساعة عمل

الإثنين، 23 يوليه 2018 06:39 م
صور.. "الكهرباء": محطات سيمنز استوعبت 24 ألف عامل بـ145 مليون ساعة عمل محطة توليد كهرباء البرلس
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المحطات العملاقة الثلاثة فى بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، والتى شيدتها شركة "سيمنز" الألمانية بالتعاون مع شركائها المحليين "أوراسكوم للإنشاءات" و"السويدى الكتريك" وفرت 24 ألف و600 فرصة عمل، منهم عمالة مصرية بنسبة 95% .

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن المحطات الثلاثة تضم 24 توربين غازى من طراز H-Class و 36 مولد للطاقة و3 قواطع كهربائية معزولة بالغاز و24 مولد بخار بنظام استرداد الحرارة علاوة على 12 توربين بخارى، وبلغت عدد ساعات العمل بالمحطات الثلاثة145,000,000  ساعة عمل وهو ما يعادل 133,000رحلة حول العالم، كما تم إنشاء 450,000 متر من الخوازيق واستخدام 6,800,000 متر من الكابلات و79,550 طن من الأسياخ و 3,750,000 متر مكعب من أعمال الحفر و 4,207,000 متر مكعب من الردم ، كما تم استخدام 845,700 متر مكعب من الخرسانة و 78,000 طن من الهياكل الحديدية.

وأضافت أن المحطات الثلاثة تضيف 14 ألف و400 ميجا وات إلى الشبكة القومية للكهرباء، وهو ما يوفر إمدادات الكهرباء لـ45 مليون مصرى ويمثل 45% زيادة فى قدرات الكهرباء بمصر بناء على تقارير 2015، كما تم تدريب 600 عامل مصرى على التشغيل والصيانة، علاوة على تدريب 66,000 عامل فى مجال الصحة والسلامة المهنية، وتعد الكابلات المستخدمة 7 أضعاف طول الحدود المصرية من الشمال للجنوب بطول 6,800,000 متر، وتمثل أعمال الردم 84% من حجم أهرامات الجيزة الثلاث ، و تمثل الخرسانة التي تم استخدامها في المشروعات85   مرة حجم أبو الهول.

وتعادل الطاقة المولدة من المحطات الثلاثة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس 7 أضعاف إنتاج السد العالى، وتعادل الهياكل الحديدية المستخدمة بالمحطات الثلاثة 11 ضعف وزن برج إيفل، وتوفر المحطات الثلاثة الطاقة الكهربائية لـ45 مليون مصرى.

ويذكر أنه من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية والأخيرة من محطات سيمنز الثلاثة ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس غدا الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

89b70946-53f3-4323-92bc-817b2b20d94f
af8c19c4-b5bc-46e3-a91f-4579fcc929f8
 
d05128db-d87d-49e8-bc27-119101a3f351
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طوارئ بـ"كهرباء شمال القاهرة" تنفيذًا لتعليمات الوزير قبل إصدار أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. رئيس الشركة: وجهت بمراجعة الـ4 ملايين فاتورة "وصل وصل" قبل عرضها على المشترك.. وناجى عارف: مكافأة خاصة لأفضل كشاف

تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

الكهرباء

الطاقة المتجددة

سيمنز 1يق




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة