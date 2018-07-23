صور.. "الكهرباء": محطات سيمنز استوعبت 24 ألف عامل بـ145 مليون ساعة عمل

كتبت رحمة رمضان

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المحطات العملاقة الثلاثة فى بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، والتى شيدتها شركة "سيمنز" الألمانية بالتعاون مع شركائها المحليين "أوراسكوم للإنشاءات" و"السويدى الكتريك" وفرت 24 ألف و600 فرصة عمل، منهم عمالة مصرية بنسبة 95% .

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن المحطات الثلاثة تضم 24 توربين غازى من طراز H-Class و 36 مولد للطاقة و3 قواطع كهربائية معزولة بالغاز و24 مولد بخار بنظام استرداد الحرارة علاوة على 12 توربين بخارى، وبلغت عدد ساعات العمل بالمحطات الثلاثة145,000,000 ساعة عمل وهو ما يعادل 133,000رحلة حول العالم، كما تم إنشاء 450,000 متر من الخوازيق واستخدام 6,800,000 متر من الكابلات و79,550 طن من الأسياخ و 3,750,000 متر مكعب من أعمال الحفر و 4,207,000 متر مكعب من الردم ، كما تم استخدام 845,700 متر مكعب من الخرسانة و 78,000 طن من الهياكل الحديدية.

وأضافت أن المحطات الثلاثة تضيف 14 ألف و400 ميجا وات إلى الشبكة القومية للكهرباء، وهو ما يوفر إمدادات الكهرباء لـ45 مليون مصرى ويمثل 45% زيادة فى قدرات الكهرباء بمصر بناء على تقارير 2015، كما تم تدريب 600 عامل مصرى على التشغيل والصيانة، علاوة على تدريب 66,000 عامل فى مجال الصحة والسلامة المهنية، وتعد الكابلات المستخدمة 7 أضعاف طول الحدود المصرية من الشمال للجنوب بطول 6,800,000 متر، وتمثل أعمال الردم 84% من حجم أهرامات الجيزة الثلاث ، و تمثل الخرسانة التي تم استخدامها في المشروعات85 مرة حجم أبو الهول.

وتعادل الطاقة المولدة من المحطات الثلاثة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس 7 أضعاف إنتاج السد العالى، وتعادل الهياكل الحديدية المستخدمة بالمحطات الثلاثة 11 ضعف وزن برج إيفل، وتوفر المحطات الثلاثة الطاقة الكهربائية لـ45 مليون مصرى.

ويذكر أنه من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية والأخيرة من محطات سيمنز الثلاثة ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس غدا الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.