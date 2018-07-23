صور.. الغارمات يستقبلن وفد الفنانين فى حفل "سجون بلا غارمين"

حضر عدد من الفنانين لسجن طرة لحضور حفل الإفراج عن الغارمين والغارمات، كان أبرزهم الفنانة سميرة عبد العزيز والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والفنان محمد رياض والفنانة عفاف شعيب والفنان بيومى فؤاد ومدحت العدل ومنال سلامة.

وفور دخول الفنانين لمقر الاحتفال بسجون طرة استقبلتهم السجينات بالزغاريد.

وأقام قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حفلًا للسجناء المفرج عنهم بموجب عفو رئاسى، وبينهم عدد من الغارمين والغارمات، وذلك بمقر مجموعة سجون طرة بضاحية المعادى.

وأفرج قطاع السجون عن 1626 سجينا تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 334 لسنة 2018 بشأن الإفراج عن السجناء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وتم الإفراج عن 765 سجينا إفراج شرطيا، وتم الافراج عن 683 من الغارمين.

حضر الحفل اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء أشرف عز العرب مدير المباحث وعددًا من القيادات الأمنية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، بعددها الصادر السبت، بقرار يحمل رقم 334 لسنة 2018.

يذكر أن قطاع السجون سبق وأفرج عن 690 من الغارمين والغارمات خلال فترة عيد الفطر المبارك.