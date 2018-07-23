صور أولى لعملية إطلاق النار فى مدينة تورونتو الكندية

كتب عبد الوهاب الجندى

أصيب عدد من الأشخاص فى منطقة Greektown، بمدينة تورونتو الكندية، فجر اليوم الإثنين، إثر عملية إطلاق نار من قبل مسلح.

وقالت وسائل إعلام كندية، أن 9 أشخاص أصيبوا بينهم طفل، فى عملية إطلاق النار من قبل رجل مسلح، وتم نقل المصابين للمستشفى بعد أن وصلت القوات الأمنية لمحيط الحادث.

وفي أبريل الماضى أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية، مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين، جراء حادث دهس وقع عند تقاطع بشارع فينش، شرقي المدينة.



القوات تنتشر في محيط الحادث



انتشار الشرطة



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