صهر ترامب يهدد بالتخلى عن خطة لإعادة إعمار غزة محملًا حماس المسئولية

كتب: محمد محسن أبو النور

قالت جريدة نيويورك تايمز، إن صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جاريد كوشنير هدد بالتخلى عن الخطة (ب) بخصوص الشرق الأوسط، حول إعادة إعمار غزة، محملا حماس المسؤولية عن ذلك.

وأوضحت الجريدة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها الإلكترونى أنه منذ خمسة أشهر، بدأ جاريد كوشنير، صهر الرئيس ترامب وكبير مستشاريه، فى تحويل تركيزه بهدوء من التوسط فى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين لمعالجة الأزمة الإنسانية فى الجيب الفلسطينى الجنوبى فى غزة.

وذكرت أن الوضع الآن مع إسرائيل ومقاتلى حماس الذين يسيطرون على غزة يبدأ فى دورة جديدة من العنف يخشى المحللون من أن يتحول إلى حرب شاملة، وهو ما جعل كوشنر وشريكه فى عملية صنع السلام فى الشرق الأوسط، جايسون جرينبلات، يهددان بسحب العمل بالخطة "باء".

وذكرت الجريدة أنه بإعلانه أنه لا يوجد مستثمرون أجانب مستعدون لضخ الأموال إلى غزة خلال ما وصفوه بالصراع الذى تقوده حماس، فإن كوشنير وجرينبلات، الممثل الخاص للرئيس للمفاوضات الدولية، يعيدان النظر فى جهودهما لإعادة بناء اقتصاد غزة كطريقة فتح الباب لاتفاق سلام أوسع.

ولفتت الجريدة إلى أن كوشنير قال للدلالة على ذلك: "لقد دفعت حماس غزة إلى حالة من اليأس. لن تستحق المكافآت بالمساعدات".