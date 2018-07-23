صحيفة إسبانية: يخت أمير قطر الجديد قيمته 300 مليون دولار

كتبت فاطمة شوقى

كشفت صحيفة "مالجا أوى" عن اليخت الجديد لأمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، والذى أطلق عليه اسم "لوسيل" لأنه يرسو بجانب المكان الرئيسى لكأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته فى قطر 2022، مشيرة إلى أن تميم دفع 300 مليون دولار لشراء وإعادة بناء اليخت، مما يعكس استمرار قطر فى استخدام أموالها لتجميل صورتها أمام العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أمراء قطر اعتادوا استخدام اليخوت الفاخرة للتفاخر والتباهى، وكان أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى دفع ما يقرب من 1.5 مليار دولار لاقتناء 13 يختا حول العالم، عبر صفقات منها المعلن ومنها المخفى، وامتلاك حاكم آل ثانى لهذه العدد من اليخوت باهظة الثمن، تثير شبهة فساد حول أساليب شرائها والأموال المدفوعة التى تعد أموال الشعب القطرى الذى يستولى الأسرة الحاكمة على مقدراته.

وأوضحت الصحيفة أن هذا اليخت "لوسيل" من بين 25 يختا الأكثر تفاخرا، وهذا اليخت بنى بهيكل فولاذى وبنية تحتية مصنوعة من الألومنيوم، ويحتوى على أربعة طوابق لاستخدام 36 راكبا يمكن أن يستوعبهم فى 18 جناحا فاخرا، وبوجود طاقم مكون من 56 فردا يقيمون فى 28 مقصورة، ويمكن لليخت الإبحار بسرعة قصوى تبلع 27.7 كيلو متر فى الساعة مع وجود أحدث تقنية ملاحة.