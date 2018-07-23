شرطة النقل والمواصلات تعيد طفلة ضلت الطريق عن أسرتها بمحطة مترو العتبة

كتبت دينا الحسينى

أعاد ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، طفلة لأهلها تم العثور عليها بمحطة مترو أنفاق العتبة، وذلك أثناء قيام قوة أمنية بوحدة مباحث قسم شرطة رابع المترو، بمحطة العتبة لمترو الأنفاق بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية برصيف المحطة، عثروا على طفلة تدعى ر. م. م البالغة من العمر 10 سنوات.

ومن خلال تكثيف الجهود بالتنسيق مع محطات مترو الأنفاق تم النداء بالإذاعة الداخلية بجميع المحطات حتى تم التوصل لوالدتها المدعوة إ. ع. م 36 سنة، حيث تعرفت على نجلتها، وتم أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها، وقدمت الأم الشكر لرجال الشرطة والجهد المبذول فى رعاية وإعادة نجلتها.