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الإثنين، 23 يوليه 2018 12:12 م
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سقوط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وبحوزتهم 170 جرام هيروين بالبحيرة

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:43 ص
سقوط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وبحوزتهم 170 جرام هيروين بالبحيرة حبس - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى نسائى للاتجار بالمخدرات، وبحوزتهن 170 جرام هيروين بدمنهور.
 
وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة دمنهور، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "منطقة غرب الدلتا"، مفادها قيام كل من "فتحية ص ح" 40 سنة، ربة منزل، مسجلة شقى خطر فئه "ب" مخدرات، وسبق اتهامها فى 7 قضايا متنوعة، وشقيقتها "سمية" 30 سنة، ربة منزل مسجلة شقى خطر فئة "ج" آداب عامة، وسبق اتهامها فى 10 قضايا متنوعة، والمقيمتان عزبة على باشا بدائرة المركز، و"رضا  ر أ" 25 سنة، ربة منزل، ومقيمة شبرا قسم دمنهور، سبق اتهامها فى قضية مركز دمنهور مخدرات بالاتجار فى المواد المخدرة.
 
وبتقنين الإجراءات، تم ضبطهن بناحية عزبة على باشا بدائرة المركز، وبحوزتهن قطعة حجارية بيج اللون، لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 170 جراما، ومبلغ 315 جنيهاً، و3 هواتف محمول.
 
تم التحفظ على المضبوطات، و بمواجهتهن اعترفن بحيازتهن للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهن، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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