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الإثنين، 23 يوليه 2018 07:03 م
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سفير كرواتيا يزور "اليوم السابع" ويتفقد آلية العمل اليومية بصالة التحرير

الإثنين، 23 يوليه 2018 06:43 م
سفير كرواتيا يزور "اليوم السابع" ويتفقد آلية العمل اليومية بصالة التحرير سفير كرواتيا بالقاهرة مع رئيس تحرير ومجلس إدارة اليوم السابع
كتبت رباب فتحى – تصوير كريم عبد العزيز
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زار السفير توميسلاف بوشيجناك سفير كرواتيا لدى القاهرة، اليوم الإثنين، مقر مؤسسة "اليوم السابع"، وتفقد دورة العمل فى صالة التحرير الرئيسية، وصالات التحرير الفرعية بالمواقع التابعة. 
 
سفير كرواتيا فى القاهرة فى ضيافة خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة اليوم السابع
سفير كرواتيا فى القاهرة فى ضيافة خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة اليوم السابع
 
وعقد قسم الشئون العربية والدولية ندوة مع السفير تطرقت إلى مشاركة بلاده فى كأس العالم، وكيف قدم الفريق الوطنى لكرواتيا درسا للعالم حول المثابرة والعمل الجماعى وكسب الاحترام، كما تحدث عن العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر، وعزمه العمل على دفعها إلى الأمام فى مجالات مختلفة. 
 
سفير كرواتيا فى مصر
سفير كرواتيا فى مصر
 
كان فى استقبال السفير الكرواتى بالقاهرة لدى وصوله مقر "اليوم السابع"، الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة صحيفة "اليوم السابع" وعبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذى، ودندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى،  إضافة لعدد من قيادات التحرير بالمؤسسة، وخلال الزيارة تجول السفير فى أقسام التحرير وتابع سير عملية ضخ المحتوى الخبرى فى الموقع الإلكترونى والصحيفة المطبوعة.
 
سفير كرواتيا فى القاهرة أثناء جولته فى اليوم السابع 2
سفير كرواتيا فى القاهرة أثناء جولته فى اليوم السابع

سفير كرواتيا فى القاهرة أثناء جولته فى اليوم السابع 3
سفير كرواتيا فى القاهرة أثناء جولته فى اليوم السابع

سفير كرواتيا فى القاهرة أثناء جولته فى اليوم السابع
سفير كرواتيا فى القاهرة أثناء جولته فى اليوم السابع

سفير كرواتيا فى القاهرة فى ضيافة خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة اليوم السابع2
سفير كرواتيا فى القاهرة فى ضيافة خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة اليوم السابع

سفير كرواتيا فى القاهرة
سفير كرواتيا فى القاهرة

سفير كرواتيا مع رئيسى التحرير التنفيذيين
سفير كرواتيا مع رئيسى التحرير التنفيذيين

سفير كرواتيا يتفقد آلية العمل فى اليوم السابع
سفير كرواتيا يتفقد آلية العمل فى اليوم السابع

صورة تذكارية مع سفير كرواتيا بالقاهرة
صورة تذكارية مع سفير كرواتيا بالقاهرة

 


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