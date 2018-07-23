ديالى العراقية: 17 ألف أسرة نازحة لم تعد لمنازلها بالمحافظة

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كشف رئيس مجلس ديالى فى العراق على الداينى، عن وجود 17 ألف أسرة نازحة خارج منازلها فى المحافظة، فيما استبعد حسم ملف عودتهم خلال 2018.

وقال الداينى ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية مساء اليوم الإثنين - إنه : "وفق الإحصائيات المتوفرة لدينا نؤكد أن 17 ألف أسرة نازحة ما تزال خارج منازلها فى المناطق المحررة ب‍ديالى وهو عدد كبير".

وأضاف الداينى، "نستبعد حسم ملف ما تبقى من الأسر النازحة خلال 2018"، مؤكدا أن "مجلس ديالى يدعم وبقوة حسم ملف النازحين باعتباره إنسانى بالمقام الأول وله أبعاد مهمة فى الأمن وتحقيق الاستقرار فى البلاد".

وكانت عشرات الآلاف من الأسر نزحت من مناطق عدة فى ديالى عقب أحداث يونيو 2014.