خلال 24 ساعة.. ضبط 10436 قضية سرقة تيار كهربائى وتحصيل 9243 غرامة

كتبت : دينا الحسيني

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى أسفر خلال 24 ساعة عن ضبط 10436 قضية، تحصيل 9243 غرامة، وتنفيذ 690 حكم بالحبس.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد" عن ضبط 10436 قضية متنوعة منها 10411 سرقة تيار كهربائى و25 مخالفة شروط التعاقد.

وفى مجال تحصيل غرامات "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد"، تم تحصيل 9243 حالة منها 9197 غرامة سرقة تيار كهربائى و46 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام سرقات التيار الكهربائى تم تنفيذ 690 حكم حبس جزئى".