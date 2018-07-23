حركة الشباب تهاجم قاعدة عسكرية فى جنوب الصومال

أ ف ب

هاجم مسلحون مدججون بالسلاح ينتمون على الأرجح لحركة الشباب المتطرفة، اليوم الاثنين، قاعدة عسكرية فى جنوب الصومال، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، بحسب ما أفاد مسؤول عسكرى وشاهد.

وأفادت مصادر عسكرية فى المنطقة أن الهجوم استهدف قاعدة بار-سانجونى العسكرية التى تقع على بعد نحو 40 كلم شمال كيسمايو عاصمة الاقليم.

وهاجم المسلحون نقطة تفتيش بسيارة مليئة بالمتفجرات قبل مهاجمة القاعدة، حيث تبادلوا إطلاق النار مع الجنود لأكثر من ساعة.

وقال القائد العسكري محمد بيلى في اتصال مع وكالة فرانس برس عبر الهاتف من قرية مجاورة إن "متمردى الشباب هاجموا قاعدة بار-سانجونى العسكرية هذا الصباح (الاثنين) ووقع قتال عنيفا".

وتابع أن "القوات الصومالية المسلحة صدّت المهاجمين لكن وقعت إصابات فى صفوف الطرفين خلال المواجهة المسلحة". وصرّح "ليس لدينا العدد الدقيق للقتلى لكن حتى الآن قد يكون أكثر من عشرة". وأفاد عدد من الشهود فى القرى المجاورة عن وقوع انفجار كبير تبعه إطلاق نار مستمر.