video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 388 قرارا وحالة إزالة فى حملة أمنية بالفيوم

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:17 م
تنفيذ 388 قرارا وحالة إزالة فى حملة أمنية بالفيوم إزالة إشغالات - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات والاشغالات بدائرتى قسمى أول وثانى الفيوم، وتمكنت الحملة من تنفيذ 388 قرار وحالة إزالة.

 

وتم خلال الحملة رفع 23 حالة إشغال طريق، و21 عائق حديدى وخرسانى، وتنفيذ 15 حالة إزالة فورية، وحكم قضائى، وقرار بدائرة قسم أول الفيوم، كما تم رفع 21 حالة إشغال طريق، و19 عائق حديدى وخرسانى، و17 حالة إزالة فورية، و4 محلات بدون ترخيص، ومخالفة بدائرة قسم ثانى الفيوم .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 1647 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ازالة تعديات واشغالات

قسم اول وثانى الفيوم




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة