تنفيذ 388 قرارا وحالة إزالة فى حملة أمنية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات والاشغالات بدائرتى قسمى أول وثانى الفيوم، وتمكنت الحملة من تنفيذ 388 قرار وحالة إزالة.

وتم خلال الحملة رفع 23 حالة إشغال طريق، و21 عائق حديدى وخرسانى، وتنفيذ 15 حالة إزالة فورية، وحكم قضائى، وقرار بدائرة قسم أول الفيوم، كما تم رفع 21 حالة إشغال طريق، و19 عائق حديدى وخرسانى، و17 حالة إزالة فورية، و4 محلات بدون ترخيص، ومخالفة بدائرة قسم ثانى الفيوم .