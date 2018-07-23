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تزايد حدة حرائق الغابات فى اليونان وإعلان الطوارئ بمقاطعتين - صور

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:08 م
تزايد حدة حرائق الغابات فى اليونان وإعلان الطوارئ بمقاطعتين - صور حرائق الغابات
أ ش أ - تصوير رويترز
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أعلنت السلطات اليونانية اليوم حالة الطوارىء فى مقاطعتى "أتيكا الشرقية " و" أتيكا الغربية " لمواجهة حرائق الغابات الهائلة هناك.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن الحرائق - التى تزداد انتشارا بفعل الرياح - مازالت مستمرة فى غابات الصنوبر والمدن الساحلية الواقعة على أطراف أثينا. 
وأضافت الشبكة الأمريكية أن قوات حرس الحدود أرسلت سفينة لنقل السياح الذين تحاصرهم النيران فى بلدة ماتى اليونانية، فيما تواصل الحرائق الانتشار فى غابات الصنوبر الجبلية الواقعة غرب العاصمة اليونانية التى غطتها طبقات من الدخان الكثيف.

ولم تتوافر أية تقارير – حتى الان – عن سقوط قتلى او جرحى نتيجة لحرائق الغابات المذكورة.

أحد رجال الإطفاء
أحد رجال الإطفاء

 

اشتداد حدة النيران
اشتداد حدة النيران

 

ألسنة اللهب
ألسنة اللهب

 

حرائق الغابات
حرائق الغابات

 

محاولات إخماد النيران
محاولات إخماد النيران

 


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حرائق الغابات

اليونان

أثينا

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