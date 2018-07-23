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الإثنين، 23 يوليه 2018 05:19 م
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ترامب يعبر عن رضاه تجاه المفاوضات مع كوريا الشمالية

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:22 م
ترامب يعبر عن رضاه تجاه المفاوضات مع كوريا الشمالية ترامب
أ ف ب
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عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن رضاه على سير المفاوضات مع كوريا الشمالية فى حين يسجل مراقبون عدم إحراز تقدم ملموس بعد أكثر من شهر على قمته مع كيم جونج أون فى سنغافورة.

وقال ترامب، فى تغريدة على تويتر "لم تطلق كوريا الشمالية أى صاروخ خلال تسعة أشهر. وبالمثل لم تجر تجارب نووية". وأضاف "اليابان سعيدة وكل آسيا سعيدة. ولكن 'الأخبار الكاذبة' تقول دون حتى أن تسألنى (نقلا عن مصادر لا تسميها كما هى العادة) اننى غاضب لأن الأمور لا تسير بسرعة. خطأ. (أنا) سعيد تماما".

 

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