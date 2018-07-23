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بومبيو: حكومة طهران باتت تمثل كابوسا للشعب الإيرانى

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:23 م
بومبيو: حكومة طهران باتت تمثل كابوسا للشعب الإيرانى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن حكومة طهران باتت تمثل كابوسا للشعب الإيراني.

وأضاف بومبيو - فى كلمة ألقاها فى المكتبة الرئاسية فى كاليفورنيا - " أن واشنطن تدعو جميع حلفائها إلى ممارسة الضغوط المالية من أجل ردع حكومة طهران".

وتابع بومبيو – حسبما ذكر الليلة راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية – " ندعو حلفاء الولايات المتحدة فى أوروبا والشرق الأوسط إلى الضغط على حكومة إيران"، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لن تلتزم الصمت فى مواجهة الجرائم والانتهاكات العديدة التى تمارسها الحكومة الإيرانية.

وقال بومبيو " الاقتصاد الإيرانى يزداد قوة، غير أن المكاسب تدخل فى جيوب القلة من الزعماء، فى حين يرزح ثلث الشعب تحت حافة الفقر".

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، قد هدد، أمس الأحد، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من عواقب استمرار سياسة إدارته العدائية حيال إيران، وهدد بمنع مرور صادرات النفط العالمية عبر مضيق هرمز فى حالة حرمان بلاده من تصدير بترولها للخارج.


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