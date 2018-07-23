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بهتافات التكبير.. فلسطينيون يتصدون لاقتحام مستوطنين يهود للمسجد الأقصى

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:50 ص
بهتافات التكبير.. فلسطينيون يتصدون لاقتحام مستوطنين يهود للمسجد الأقصى المسجد الأقصى المبارك
كتب- هاشم الفخرانى
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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

 

وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة، ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع بشكل مكثف فى المسجد الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.

 

وقال فراس الدبس، مسئول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، لوكالة "صفا"، إن 92 مستوطنًا و25 من عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية فى باحاته بحراسة أمنية مشددة.

 

وأوضح مسئول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن مرشدين يهود قدموا للمستوطنين شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه أثناء الاقتحامات، فيما أدى بعض المقتحمين طقوسًا تلمودية فى باحات الأقصى وبين الدرج المؤدى إلى صحن قبة الصخرة المشرفة وفي باب القطانين.

 

وتوافد عشرات المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطينى المحتل منذ الصباح إلى المسجد الأقصى، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، وتصدوا بهتافات التكبير لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة.

 

وشهد المسجد الأقصى أمس الأحد تصاعدًا كبيرًا فى وتيرة الاقتحامات، حيث بلغ عدد المستوطنين المقتحمين 1336 مقتحمًا، أدوا خلالها صلوات جماعية وطقوس فى باحات الأقصى ومنطقة باب الرحمة وبابى القطانين والسلسلة بحماية شرطية مشددة، وذلك بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.


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