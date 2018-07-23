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الإثنين، 23 يوليه 2018 03:35 م
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بالأسماء.. إصابة 13 شخصا من أسرتين فى حادثى تصادم منفصلين بالساحل الشمالى

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:14 م
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا من أسرتين فى حادثى تصادم منفصلين بالساحل الشمالى حادث تصادم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أصيب 13 شخصا من أسرتين مختلفتين من محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، إثر حادثى تصادم منفصلين، وقعا على طريق العلمين - وادى النطرون، وعلى طريق الإسكندرية مطروح، فى نطاق مدينة العلمين.

واستقبل مستشفى العلمين المركزى  6 مصابين من أسرة واحدة من محافظة المنوفية، فى حادث تصادم سيارة بحاجز الطريق، أمام قرية المنتزه بالكيلو 80 على طريق الإسكندرية- مطروح الساحلى، وهم:

1- إيمان محمد الشريف " 27 سنة"  مصابة بكدمات وسجحات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج.

2- رنا محمد الشريف " 34 سنة" اشتباه كسر بالساعد الأيسر وجرح ٢ بالأنف وكدمات وسجحات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج.

3- ريماس هاني جلال " 8 سنوات " اشتباه نزيف داخلي وكدمات وسجحات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج.

4- هانى جلال محمود " 38 سنة"كدمات وسجحات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج.

5- محمد هاني جلال " 11 سنة" كدمات وسجحات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج

6- أدم هانى جلال " سنة و3 شهور" مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمات وسجحات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما دخل مستشفى العلمين، 7 مصابين من أسرة واحدة من محافظة المنوفية، إثر تصادم سيارتين عند الكيلو 5 على طريق العلمين-وادى النطرون، وهم:

1-  هاجر إيهاب محمد عبد الصمد " 11 سنة " مصابة بجرح بالجبهة من الناحية اليسري وكدمات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج.

2- أحمد إيهاب محمد عبد الصمد " 4 سنوات" كدمات وسجحات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج.

3- عمر إيهاب محمد عبد الصمد "سنة ونصف" ااشتباه نزيف داخلي بالمخ وكدمات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج.

4- إيهاب محمد عبد الصمد " 43 سنة "كدمات وسجحات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه قطع بالوتر بالسبابة اليمنى.

5- أمينة محمد فريد " 34 سنة" اشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح قطعي بالشفة والرقبة حوالي 15سم، مع احتمال قطع بعضلات أسفل الفك وكدمات وسجحات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج.

6- نورهان إيهاب عبد الصمد " 14 سنة "اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة و كسر بالفقرات العنقية وكدمات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج.

7- محمد إيهاب عبد الصمد " 10 سنوات"كدمات وسجحات متعددة واشتباه ما بعد الارتجاج.


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