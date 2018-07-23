النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى اغتصاب 3 أطفال على يد مسن بمدينة بدر

كتب أحمد حسنى

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعى الخاص بالأطفال الثلاثة، الذين تعرضوا للاغتصاب على يد مسن داخل شقته بمدينة بدر.

كانت قد أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس توربينى مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب 3 أطفال لورود تحريات المباحث.

أكد مصدر قضائى أن الأطفال الثلاثة الذين تقدموا ببلاغ لمباحث بدر، فى واقعة اتهامهم لمسن قام باغتصابهم تحت تهديد السلاح داخل شقته بمدينة بدر، سيتم عرضهم على الطب الشرعى وفقا لقرار نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة.

وأضاف المصدر أن النيابة تنتظر التقرير المقدم من مصلحة الطب الشرعى للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحة البلاغ.

ونجحت قوات الأمن فى القبض على توربينى جديد مسن اغتصب 3 أطفال تحت تهديد السلاح داخل شقته بمدينة بدر.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة بدر بلاغات من ٣ أسر تفيد بقيام عجوز باغتصاب 3 أطفال داخل شقته، وبعمل التحريات دلت أن المتهم يدعى "جابر ف" 70 سنة، وأنه يقوم باستدراج الأطفال الصغار واغتصابهم، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم.