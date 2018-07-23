المتحدث باسم الرئاسة: السيسى يفتتح غدا مشروعات قومية كبرى بقطاع الكهرباء

كتب – محمد الجالى

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يفتتح غدًا الثلاثاء عدد من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأضاف السفير بسام راضى، أن من ضمنها المحطات الثلاثة العملاقة الأحدث فى العالم التى نفذتها شركة سيمنز الألمانية فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية 14400 ميجا وات اَى حوالى 50%؜ طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية، وأيضا محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التى تعد الأضخم من نوعها فى العالم".