القبض على المتهمين بسرقة مسكن سفير دولة أجنبية بالقاهرة

كتبت :دينا الحسينى

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن سفير إحدى الدول الأجنبية بدائرة قسم شرطة المعادى.

وكان بلاغًا قد ورد، للرائد إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادى من المسئول الإدارى، بإحدى سفارات الدول الأجنبية، ومترجمة بالسفارة، أنه بتاريخ 14 يوليو الجارى، وحال استعداد السفير لمغادرة محل إقامته دائرة القسم للسفر خارج البلاد، اكتشف اختفاء حلق و2 دلاية، و3 سلاسل ذهب، 2 خاتم ألماظ، براد شاى فضة، 2 زجاجة مواد كحولية، مبلغ مالى، واتهم أفراد الأمن الخاص التابعين لإحدى شركات الأمن بالسرقة والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة البساتين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة شارك فيه ضباط الأمن العام وضباط ضباط جنوب القاهرة من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن تحديد وضبط مرتكبى الحادث وهم كلٍ من محمد.أ.س 22 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ومحمد.أ.م، 19 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة ومحمود.أ.ح 28 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة جميعهم أفراد أمن بالشركة المذكورة ومعينين لتأمين مسكن السفير

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأنهم تمكنوا من دخول مسكن السفير عن طريق نافذة الطابق الأرضى، وأرشدوا عن جزء من المسروقات لدى عميلهم " صاحب محل مصوغات بمنطقة حدائق المعادى ".

ووجه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقى المسروقات.