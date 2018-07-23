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العراق يستنكر قانون القومية.. ويؤكد: يكرس للعنصرية ويقوض حل القضية الفلسطينية

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:44 ص
العراق يستنكر قانون القومية.. ويؤكد: يكرس للعنصرية ويقوض حل القضية الفلسطينية المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد محجوب
كتب : أحمد جمعة
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استنكرت وزارة الخارجية العراقية بشدة ما يسمى بقانون القومية الذى تبنته إسرائيل، مؤكدة أنه قانون يكرس العنصرية ويقوض ما تبقى من آمال بمدعى عملية السلام وحل القضية الفلسطينية.

 

وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن هذا القانون بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس الشريف ينتهك بشكل صارخ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ومنها ما ورد فى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتى تحرم نقل وتهجير السكان فى الأماكن المحتلة أثناء الحروب وتحرم قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة وقرار الأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 الذى أقره مجلس الأمن والذى يجرم بشكل مباشر الاستيطان الإسرائيلى ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين. 

 

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد محجوب، عدم الاعتراف بإسرائيل والكنيست اللاشرعى الذى انبثق عنه هذا القانون فإنها تدعو المجتمع الدولى إلى تفعيل قراراته وإلزام إسرائيل بالعدول عن هذا القانون المجحف والتوقف عن انتهاكاته للقانون الدولى واعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطينى.


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