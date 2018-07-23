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العثور على 3 جثامين بهم طلقات نارية خلف نقطة شرطة الحسامدة بطما سوهاج

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:39 ص
العثور على 3 جثامين بهم طلقات نارية خلف نقطة شرطة الحسامدة بطما سوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن،واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، جهودها من أجل كشف غموض العثور على 3 جثامين بهم عدة طلقات نارية متفرقة بالجسم خلف نقطة شرطة الحسامدة دائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بالعثور على 3 جثامين ملقاه خلف نقطة شرطة الحسامدة دائرة مركز طما وبها عدة طلقات نارية.

على الفور، انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية والعقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والمقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث مركز شرطة طما والرائد محمد عبدالسلام معاون مباحث المركز بوجود 3 جثامين لــ 3 أشخاص ذكور غارقين في دمائهم ومسجاه جثامينهم على الأرض، وذلك خلف نقطة شرطة الحسامدة دائرة المركز.

بمناظرة الجثامين الثلاثة وجد إصابتهم بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسم وتبين أن الجثامين الثلاثة تخص عبدالساتر . ب . ع 46 سنة وعماد . ش. ق 51 سنة و عطية . ع . ق 45 سنة وجميعهم يقمون بناحية قرية المدمر دائرة المركز.

تم تكليف إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة التوصل إلى مرتكبى الواقعة، وانتقلت النيابة العامة للمعاينة وقررت نقل الجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى طما المركزى، وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

 

 

 

 


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