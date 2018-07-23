video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الباكستانى يكلف رئيس الوزراء المؤقت بتوفير الرعاية الصحية لنواز شريف

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:27 م
الرئيس الباكستانى يكلف رئيس الوزراء المؤقت بتوفير الرعاية الصحية لنواز شريف رئيس الوزراء السابق نواز شريف
أ ش أ
إضافة تعليق

كلف الرئيس باكستانى ممنون حسين اليوم الإثنين رئيس الوزراء المؤقت ناصر الملك - خلال اتصال هاتفى - بالتأكد من أن رئيس الوزراء السابق نواز شريف يتلقى الرعاية الطبية الكاملة، وذلك عقب تدهور حالته الصحية.

وذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية عن الرئيس الباكستانى قوله إنه "يجب أن تتوفر كافة التسهيلات الطبية إلى شريف"، معربا عن قلقه تجاه تدهور حالة شريف الصحية بعدما احتجز فى سجن "أديالا" لاتهامه بالفساد.

وأوضحت الشبكة أن طاقما طبيا مكونا من خمسة أطباء من معهد باكستان للعلوم الطبية توجه على الفور إلى مقر احتجاز شريف فى السجن فى وقت سابق من اليوم للاطمئنان على صحته.

وأشارت الشبكة إلى أن الحكومة القائمة بالأعمال فى باكستان ترغب فى أن يعارض طاقم الأطباء التقرير الطبى الذى أصدره رئيس قسم القلب بمعهد روالبندى عن حالة شريف الصحية، حيث أفاد التقرير الذى أجرى بالسجن المركزى لمدينة روالبندى أمس بأن شريف معرض للإصابة بالفشل الكلوى نتيجة لعدم توافر المياه النظيفة.

وأضاف التقرير - الذى استطاعت الشبكة أن تحصل على نسخة منه - أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء السابق تأثرت بارتفاع درجات الحرارة وعدم اتخاذه القسط الكافى من النوم، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم تحسن الحالة الصحية لشريف، من الممكن أن تسوء الحالة الصحية لقلبه الذى يعانى من مشكلات به، منوها بضرورة نقل شريف لمعهد روالبندى للقلب.

وكان قد ألقى القبض على شريف لدى عودته إلى باكستان قادما من لندن منذ أيام ليواجه حكما بالسجن لمدة 10 أعوام فى اتهامات بالفساد قبيل أسبوعين من إجراء الانتخابات العامة، إلا أنه ينفى تلك الاتهامات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تدهور الوضع الصحى لرئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تسجن مساعدا لنواز شريف قبل الانتخابات

اعتقال رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف إثر عودته إلى بلاده

نواز شريف

باكستان

أخبار باكستان

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة