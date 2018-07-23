الرئيس الباكستانى يكلف رئيس الوزراء المؤقت بتوفير الرعاية الصحية لنواز شريف

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كلف الرئيس باكستانى ممنون حسين اليوم الإثنين رئيس الوزراء المؤقت ناصر الملك - خلال اتصال هاتفى - بالتأكد من أن رئيس الوزراء السابق نواز شريف يتلقى الرعاية الطبية الكاملة، وذلك عقب تدهور حالته الصحية.

وذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية عن الرئيس الباكستانى قوله إنه "يجب أن تتوفر كافة التسهيلات الطبية إلى شريف"، معربا عن قلقه تجاه تدهور حالة شريف الصحية بعدما احتجز فى سجن "أديالا" لاتهامه بالفساد.

وأوضحت الشبكة أن طاقما طبيا مكونا من خمسة أطباء من معهد باكستان للعلوم الطبية توجه على الفور إلى مقر احتجاز شريف فى السجن فى وقت سابق من اليوم للاطمئنان على صحته.

وأشارت الشبكة إلى أن الحكومة القائمة بالأعمال فى باكستان ترغب فى أن يعارض طاقم الأطباء التقرير الطبى الذى أصدره رئيس قسم القلب بمعهد روالبندى عن حالة شريف الصحية، حيث أفاد التقرير الذى أجرى بالسجن المركزى لمدينة روالبندى أمس بأن شريف معرض للإصابة بالفشل الكلوى نتيجة لعدم توافر المياه النظيفة.

وأضاف التقرير - الذى استطاعت الشبكة أن تحصل على نسخة منه - أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء السابق تأثرت بارتفاع درجات الحرارة وعدم اتخاذه القسط الكافى من النوم، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم تحسن الحالة الصحية لشريف، من الممكن أن تسوء الحالة الصحية لقلبه الذى يعانى من مشكلات به، منوها بضرورة نقل شريف لمعهد روالبندى للقلب.

وكان قد ألقى القبض على شريف لدى عودته إلى باكستان قادما من لندن منذ أيام ليواجه حكما بالسجن لمدة 10 أعوام فى اتهامات بالفساد قبيل أسبوعين من إجراء الانتخابات العامة، إلا أنه ينفى تلك الاتهامات.